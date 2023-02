„Köpferollen“ im Bund nach der Kärnten-Wahl?

Nach der Niederösterreich-Wahl, die erstmals die ÖVP-Mehrheit im Land abgelöst hat, und auch Personaldebatten in der Bundespolitik ausgelöst hat, steht nun Anfang März wieder eine Landtagswahl an, diesmal in Kärnten. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) strebt eine Wiederwahl an. Rechnen Sie mit Auswirkungen in der Bundespolitik nach der Kärnten-Wahl? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!