Landtagswahlen entscheiden sich in Klagenfurt

Neos haben in Klagenfurt gute Chancen

Das bedeutet, dass Platz eins und zwei vergeben sind, Platz drei an Gerhard Köfers Team Kärnten gehen wird und die ÖVP vor einem denkbar schlechten Ergebnis steht. Auch Meinungsforscher Christoph Haselmayer sieht es so: „PolitPro macht seriöse Arbeit. Es deckt sich mit unseren Erhebungen. Das Team Kärnten hat Platz drei so gut wie sicher, die Freiheitlichen stagnieren und Grüne sowie Neos haben nur Chancen – wenn überhaupt – mit einem außerordentlich guten Ergebnis in Klagenfurt.“