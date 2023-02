Formel 1: Red Bull erneut mit einem Ausrufezeichen

Weit und breit keine Wolke, 31 „Krügerl“ im Schatten - auch der zweite Tag der Testfahrten für den Saisonauftakt am nächsten Sonntag auf dem Bahrain International Circuit in Manama bot den Teams perfekte Bedingungen. Wie schon am Donnerstag lief auch diesmal alles nach Plan. Fast alles. Bei einer Startübung hatte Lando Norris - als die Ampel auf Grün sprang - keinen Gang eingelegt, Carlos Sainz und Lewis Hamilton mussten ausweichen.