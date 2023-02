Pleite-Tag: Mercedes streikt in Bahrain

Der zweite und schon wieder vorletzte Formel-1-Testtag in der Wüste von Sakhir ist für Herausforderer Mercedes nicht optimal verlaufen. Der neue und diesmal wieder schwarz lackierte Silberpfeil blieb am Freitag stehen und musste vorzeitig in die Box. Ein Hydraulik-Problem am W14 verhinderte weitere Runden von George Russell, der den Wagen nach dem Mittag von Rekordweltmeister Lewis Hamilton übernommen hatte.