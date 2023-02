Bayern-Jäger Dortmund & Leipzig bleiben souverän

Die Bayern-Jäger Borussia Dortmund und RB Leipzig bleiben am Samstagnachmittag souverän und jubeln über drei Punkte im Titelkampf. Der BVB feiert einen 1:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim. RB Leipzig gewinnt gegen Glasners Frankfurter 2:1. Dortmund ist damit vorerst Tabellenführer. Die Bayern müssen am 22. Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr HIER im sportkrone.at-Ticker) gegen Union Berlin im Spitzenduell ran.