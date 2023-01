„Ukraine erhält 120 bis 140 Kampfpanzer“

Keine Munition für Flugabwehrpanzer aus Brasilien

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat sich am Montagabend (Ortszeit) in Brasilien eine Abfuhr beim Wunsch nach der Lieferung von 300.000 Stück Munition für den in der Ukraine eingesetzten Gepard-Flugabwehrpanzer geholt. Deutschland hat 30 Gepard in die Ukraine geliefert und sieben weitere zugesagt. Die Munition dafür ist allerdings knapp. „Brasilien ist ein Land des Friedens. Und deswegen will Brasilien keinerlei Beteiligung an diesem Krieg - auch nicht indirekt“, sagte Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf einer Pressekonferenz mit Scholz in Brasilia zur Begründung der Absage.