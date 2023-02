Sabitzers United und Roma müssen gegen Spanier ran

Gunners gegen Lissabon

Premiere-League-Spitzenreiter Arsenal trifft auf Sporting Lissabon, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag in Nyon in der Schweiz ergab. Bayer Leverkusen, der dritte im Wettbewerb verbliebene Bundesligist aus Deutschland, duelliert sich in der Runde der letzten 16 mit Ferencvaros aus Budapest - dort, wo am 31. Mai das Finale stattfindet. Der sechsmalige Europa-League-Sieger FC Sevilla bekam Fenerbahce zugelost. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 9. März statt, die Rückspiele folgen eine Woche später.