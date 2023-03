Lena Hoschek sorgt für viel Sexappeal im Büro

In einer Zeit, in der der Gedanke einer biederen Uniform zunehmend aus der Mode kommt, designt die Kleidermacherin Business-Looks, die alles andere als konservativ sind. Mit einem frechen Augenzwinkern definiert Lena Hoschek die klassische Office-Kleiderordnung ganz neu und kreiert einen 9-to-5 Chic, der Frauen dazu ermutigen soll, ihre Weiblichkeit in der Berufswelt in vollen Zügen zu zelebrieren anstatt sie zu verstecken.