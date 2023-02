Willi gab Weisung, Teile von Gehalt einzubehalten

Magistratsdirektorin distanziert sich

Weiteres Detail: Mit eindringlichen Worten warnte die Magistratsdirektorin bereits im Dezember, kurz nach Abschluss des zweiten Vertrags, den Bürgermeister vor Untreue. Seine Vorgängerin in Amt, StR Christine Oppitz-Plörer, stellte die Amtsfähigkeit von Willi in Frage und appellierte an seine „Rest-Grünen“: „Seht ihr denn nicht, wie peinlich das ist, wie er am Nasenring durch die selbst geschaffene Manege geführt wird?“