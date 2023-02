Explosion in Fabrik fordert Toten und Verletzte

Arbeiter starb an Ort und Stelle

Jener Arbeiter, der das Schweißgerät bedient hatte, erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle starb. Es handelte sich um einen 47-jährigen, slowakischen Mitarbeiter einer Fremdfirma, erklärte dazu Sprecher Clemens Pedevilla. Eine zweite Person, ein Mitarbeiter von Sunpor, erlitt leichte Verletzungen, eine dritte befand sich in Schockbehandlung, hieß es weiter.