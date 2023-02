Siege für Kläbo und Sundling, Mrkonjic ÖSV-Bester

Der seit Mittwoch 24-Jährige Mrkonjic kam als 26. der Qualifikation in die K.o.-Phase, hatte in seinem Viertelfinale als Fünfter aber klar das Nachsehen. „Ich kann schon zufrieden sein, auf jeden Fall, weil klassisch habe ich mich im Weltcup noch nie qualifiziert. Mein Ziel war es aber natürlich, dass ich weiterkomme“, sagte der Salzburger und gab an, dass er nach nicht optimaler Qualifikation mit schweren Beinen zu kämpfen hatte. „Aber ich habe alles versucht, was gegangen ist, ich kann mir nichts vorwerfen.“