Droht bei Tierärzten ein Versorgungs-Engpass?

„Krone“:Warum ist es derzeit oft so schwierig, an einen Tierarzt zu kommen?

Obritzhauser: Wir haben aktuell 430 Veterinäre, so viele wie noch nie. Aber: Davon ist ein hoher Prozentsatz weiblich, und viele arbeiten nur in Teilzeit. Während ein Tierarzt früher so etwas wie ein Allgemeinmediziner war und alles konnte, sind jetzt immer mehr spezialisiert. Womit es für sie schwierig ist, allgemeine Dienste nachts oder am Wochenende anzubieten.