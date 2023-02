Ex-Armeechef: „Sicherheitsdoktrin veraltet“

„Welche Rolle will Österreich spielen?“

„Wir müssen darüber nachdenken, welche sicherheitspolitischen Ziele wir haben und mit welchen Strategien wir diese erreichen. Österreich muss sich die Frage stellen, wie es sich sicherheitspolitisch in Europa positioniert und welche Rolle es spielen will. Dazu ist eine überparteiliche Debatte notwendig“, betont Höfler.