Österreich würde bei EU-Auflösung BIP-Minus drohen

Am meisten würden kleine Volkswirtschaften wie Malta (BIP-Einbruch um 19,4 Prozent), Luxemburg (18,1 Prozent) und Estland (11,8 Prozent) verlieren. „Berücksichtigt man zusätzlich die Transferzahlungen unter den EU-Staaten, würden sich die Wohlstandsverluste bei Transferempfängern wie Ungarn, Litauen und Bulgarien nahezu verdoppeln“, sagte Ifo-Forscherin Jasmin Gröschl. Nettobeitragszahler wie Deutschland und Schweden würden etwas weniger verlieren. Die Vorteile einer EU-Auflösung wären jedoch auch für sie kleiner als die Verluste, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie.