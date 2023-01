Viele Briten bedauern mittlerweile EU-Austritt

Er sehe da absolut keine Chance für eine Rückkehr in die EU, sagte der Leiter der Denkfabrik „UK in a Changing Europe“ der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn Umfragen zufolge inzwischen eine Mehrheit der Briten für einen Wiedereintritt in die EU ist, sei dies für die Politik in London kein Thema. Sowohl die konservative Regierung als auch die Labour-Opposition wollen die Brexit-Debatte beenden und lieber in die Zukunft, als in die Vergangenheit blicken, so Menon.