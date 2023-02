ÖSV-Blechserie? „Du musst mehr Stoff geben“

Er habe sich während der Weltmeisterschaft öfter gedacht: „Du musst mehr Stoff geben.“ Vielleicht fehle das bei einigen österreichischen Ski-Stars, so Assinger am Montagabend in der Sendung „Sport und Talk“ auf ServusTV. „Wenn ich einen Marco Odermatt in der Abfahrt gesehen habe, der wollte den Sieg mit jeder Faser seines Körpers“, so der Kärntner.