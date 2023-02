So lief mein „Date“ mit Superstar Tiger Woods

„Tiger war sehr freundlich, hat sich am ersten Loch ganz normal vorgestellt.“ So lernte Golfprofi Matthias Schwab am Samstag bei der dritten Runde des Genesis Invitational in Pacific Palisades den Superstar kennen. Das „Date“ dauerte über vier Stunden. Als erst zweiter Österreicher nach Markus Brier (2007 bei den British Open in Carnoustie) spielte der Steirer eine Turnierrunde mit Tiger Woods.