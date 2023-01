Jeder Dritte kann sich Wohnen nicht mehr leisten

Es sind äußerst alarmierende Zahlen mit denen die Arbeiterkammer Wien jetzt aufhorchen lässt. Bereits jeder dritte Österreicher sagt laut Statistik Austria, dass er in den nächsten drei Monaten die Wohnkosten nicht mehr begleichen kann. So viele wie nie zuvor. Schuld sind die hohen Energievorschreibungen und gigantischen Mieterhöhungen. Alleine 2022 wurden die Mieten gleich mehrmals erhöht. Die AK fordert jetzt deshalb einen Mietpreisdeckel. Die Mieten sollen nur noch einmal im Jahr und nur um zwei Prozent erhöht werden dürfen. Indes suchen jetzt immer mehr Menschen Beratungsstellen auf. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.