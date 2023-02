Alkolenkerin (47) krachte in zwei Autos

Eine 47-Jährige wollte kurz vor Mittag kurz nach dem Ortsgebiet von Lamprechtshausen nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen. Ein Pkw-Lenker hielt rechtzeitig an, die nachkommende 47-Jährige übersah die beiden stehenden Autos aber und krachte zuerst in das hintere Auto, das in die angrenzende Wiese geschleudert wurde und dann in das abbiegende Auto.