Mieter in Salzburg klagt: „Schimmel ist überall!“

Gefangen in der Schimmel-Hölle

Mittlerweile hat Mahmoud den Entschluss gefasst, auszuziehen. Dazu hat ihm auch die Mieterberatung geraten, wo die Vermieterin bereits bekannt ist. „Es geht nicht mehr. Ich habe nur einen Raum und in dem schimmelt es ohne Ende. Meine Freundin und ich leiden schon gesundheitlich“, begründet der Deutsche den Entschluss. Doch am Wohnungsmarkt ist eine leistbare Wohnung nicht leicht zu finden. Bis es so weit ist, kürzt Mahmoud die Miete. „Das ist eine Frechheit! Ich zahle nicht 600 Euro, damit ich krank werde. Ich kann mich nicht anders wehren“, ärgert er sich.