Manuel Feller rechnet mit „Slalom-Gemetzel“

„Das wird ein brutales Gemetzel“

Trotz des Schwierigkeitsgrades bleibt Feller dabei: „Der Favoritenkreis ist extrem groß. Weil die Piste in einem Top-Zustand ist, also auch die hinteren Nummern perfekte Bedingungen haben werden. Das wird ein brutales Gemetzel.“ Mit Überraschungen à la AJ Ginnis, der Grieche wurde zuletzt in Chamonix mit Startnummer 45 Zweiter, sei also jederzeit zu rechnen. Mit der Devise „volles Risiko“ tut sich Feller ja traditionell ohnehin nicht schwer.