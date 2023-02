Bauernbundball: Jetzt tanzen die Steirer an!

„Es läuft wunderbar, so weit waren wir am Donnerstag zu Mittag überhaupt noch nie“, sagt Bauernbund-Obmann Franz Tonner. Von der „Kommandozentrale“ aus (siehe Foto oben) ziehen er und der langjährige Bauernbund-Eventmanager Raffael Fux die Fäden. „Während sich Franz unter die Leute mischt, werde ich von hier aus alles im Blick haben und auch in engem Austausch mit den Behörden stehen“, so Fux.