Mit Kuh durch Moskau: Amerikanerin wird verbannt

Will Tieren „schönes Leben bieten“

Day soll laut der „Moscow Times“ in der Vergangenheit bereits in anderen Ländern Aufsehen erregt haben. So wurden ihr demnach bereits zweimal - in London und in Warschau - Schweine weggenommen, die sie nicht artgerecht in Wohnungen hielt. Auch kursieren von ihr Aufnahmen, wo zu sehen ist, wie sie mit einem schwarzen Schaf Bus fährt. Sie argumentierte, sie habe die Tiere vor dem Schlachter gerettet.