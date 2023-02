30-Jährige würgte Bekannte zu Tode - Haft!

Fünf Jahre Haft

Das Urteil der Geschworenen lautete am Abend auf absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Nötigung zu fünf Jahren unbedingter Haft (nicht rechtskräftig). Die Angeklagte hatte die Mindeststrafe erhalten, weil sie „reumütig geständig“ war und von sich aus in der Untersuchungshaft eine Therapie begonnen habe, führte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung aus. Zudem habe sie nach der Würgeattacke die Rettungskette in Gang gesetzt und versucht, die 51-Jährige zu reanimieren, sagte sie weiters.