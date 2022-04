Nach Würgeattacke: Opfer (51) im Spital verstorben

Es war am 25. März kurz nach 15 Uhr, als es in einer Wohnung in Kufstein zu einer heftigen, zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Österreicherinnen kam. „Als dabei die ältere Frau die Jüngere beleidigte, eskalierte die Situation und die jüngere Frau würgte in der Folge die 51-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit“, hieß es damals vonseiten der Polizei.