„Mein Ski!“ Kristoffersen freut sich mit Haugan

Braathen wieder zurück

Zusätzliche Verstärkung erhalten die Nordmänner nun auch in Person von Lucas Braathen, der sich schon in Courchevel angesagt hat. Der 22-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen in Zell am See einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen und arbeitet seither an seinem Comeback. Zumindest beim Slalom am Sonntag will der Atomic-Pilot unbedingt dabei sein. Bei einem Medientermin am Donnerstagabend will er Genaueres über seine Pläne verraten.