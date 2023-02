Die junge Kultur zeigt Muskeln und wagt Neues

Ein König am Kontrabass und „Kasperl & Co“

Der steigende Interesse ist „uns ein Ansporn für unser umfangreiches Angebot in den nächsten Monaten“, sagt Forster, der einen besonders bunten Mix zusammengestellt hat. Es gibt Theater, Figurentheater, Musik und Tanz, aber auch Werkstattangebote. Man probiert neue Formate aus, die Akteure sind oft selbst sehr jung. Schon am Sonntag tritt der 12-jährige Gabriel Federspieler als „König Kanon“ mit seinem Kontrabass auf und erzählt eine musikalische Geschichte.