Blamabel! Nur Gritsch schafft Parallel-Final-Quali

In der Qualifikation für den Einzel-Parallelbewerb der Frauen bei der Ski-WM sind vier von fünf Österreicherinnen auf der Strecke geblieben! Einzig Franziska Gritsch sicherte sich mit der sechstschnellsten Zeit auf dem besser besetzten roten Kurs die Teilnahme am Hauptbewerb am Mittwoch (12 Uhr) …