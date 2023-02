Steirische Landesrätin kritisiert Polaschek-Plan

Scharf ist die Kritik der österreichischen FH-Konferenz am geplanten Entwicklungs- und Finanzierungsplan für die Jahre 2023 bis 2026, den das Bildungsministerium vorgelegt hat. So sieht es etwa im Jahr 2024/25 nur eine Inflationsabgeltung von 4,5 Prozent vor, für die Jahre danach fehlt generell die Planungssicherheit. Ein Ausbau der FH-Studienplätze sei in Gefahr, so die Warnung.