Langfristiger Vertrag für Pöltl durchaus Option

Neue Rolle

In San Antonio habe er zusehends mehr Verantwortung übernehmen müssen. „Das hat mir in meiner Basketball-Entwicklung auf jeden Fall sehr weitergeholfen.“ In Torontos Offense wird Pöltl den Ball nicht mehr so oft in Händen halten. „Meine Rolle wird anders aussehen, es geht mehr in die Richtung Unterstützung, aber ich sehe das nicht unbedingt negativ. Es wird sich vielleicht auf die Statistiken auswirken, aber ich tue gerne meinen Job. Daher stört mich das nicht.“