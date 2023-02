„Kerngesunden Metzgern wird auf Füße gestiegen“

Man kann immer etwas einsparen, aber ich kann die Kühlmaschine doch nicht abschalten. Die Kühlerei tut uns, gesamt gesehen, am meisten weh. Aber wenn dann im Einkauf auch Dinge wie die Gewürze um 60 bis 70 Prozent teurer werden und auch notwendige Zusatzstoffe Hollywood-Preise haben, wird es schnell eng. Und ich sehe ein großes Problem in der Entwicklung, dass sich Interessierte und Junge das Geschäft nicht antun wollen und können. Warum findet Max Mann in Bischofshofen keinen Pächter als Nachfolger? Weil, wenn sich jemand die Nebenkosten genau ansieht, greift er so ein Geschäft gleich gar nicht erst an.