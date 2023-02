Klopp: „Ich werde nicht und ich kann nicht gehen!“

In der Champions League droht gegen Real Madrid das Aus

In der aktuellen Saison läuft es nicht rund für Klopp und sein Team. In der Premier-League-Tabelle belegen die „Reds“ nur den zehnten Platz mit 22 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal. In diesem Jahr gewann Liverpool noch kein Liga-Spiel. Aus dem FA Cup und dem Liga-Cup schied der Titelverteidiger aus, in der Champions League droht gegen Real Madrid (David Alaba) das Aus.