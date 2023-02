AC Milan muss gegen Tottenham ran - LIVE ab 21 Uhr

Die „Rossoneri“ aus Mailand, die in der Gruppenphase Red Bull Salzburg hinter sich gelassen hatten, befinden sich in einer Krise. Zumindest konnte das Team von Stefano Pioli nach fünf sieglosen Liga-Spielen am Wochenende gegen Torino endlich wieder ein kleines Erfolgserlebnis einfahren, die Ansprüche auf eine erfolgreiche Titelverteidigung sind allerdings längst erloschen. In der „Königsklasse“ zählt Milan nach aktueller Form keinesfalls zu den ersten Anwärtern auf den Titel, die Hürde Tottenham ist dem italienischen Meister an guten Tagen jedoch zuzutrauen.