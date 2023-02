Ski-WM: Umweltschützer gehen auf Shiffrin los!

Wie es dazu kam? Ganz „einfach“: weil Hubschrauber-Flüge zwischen der Trainingspiste in Orcières und Shiffrins Unterkunft in Gap zum Thema gemacht worden waren. Ein französischer Ableger der Aktivistengruppe „Extinction Rebellion“ hatte am Mittwoch „Ketzerei“ angeprangert und in Gap eine friedliche Protestaktion unter dem Motto „Weder Helikopter noch Olympia“ („Ni hélicos, ni JO! “) veranstaltet.