„Jetzt hat jeder von uns sein eigenes Lokal“

Nach Papa Yaoyao Wu (Yaoyao im Europark) und Mama Haijing Hu (Bangkok) kocht in der Stadt Salzburg nun auch der Nachwuchs um Jessica und Dominik Hu groß auf. Während sich der Vater und die Mutter bereits in der Hauben-Gastronomie bewegen und der Bruder selbiges anstrebt, geht es die 26-Jährige mit ihrem Pano Café vorerst einmal ruhiger an.