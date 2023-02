Verheerendes Türkei-Beben war auch bei uns spürbar

Es klingt wie feines, weit in den Forsten entferntes Wolfsgeheul oder auch wie das Pfeifen eines sich vom Norden nähernden Sturmes, wenn sich die Eisschollen aneinander reiben. Doch drinnen im Tunnel, der technisch ausgefeilt durch die Mauer führt, ist es bis auf das stete Tröpfeln von Nass von totenstill. Dass von draußen mehr als 73 Millionen Kubikmeter Wasser gegen den massiven Stahlbetonwall drücken und leise surrend Ökostrom für 20.000 Haushalte liefern, ist beim Lokalaugenschein nach der Naturkatastrophe nicht zu spüren. „Es kommt sehr selten vor, dass die Sensoren in unserer fernüberwachten Ottensteiner Staumauer anschlagen. Doch das starke Erdbeben in der Türkei war sehr wohl bis ins energetische Herz des Waldviertels zu spüren. Unsere Messinstrumente sind jedoch so sensibel, dass sie rasch ausschlagen“, schildert EVN-Werksleiter Erich Binder.