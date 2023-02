Dominik Prokop: Der gereifte Fußball-Regisseur

In seiner Jugend erlebte Dominik Prokop bei der Austria den großen Hype. Die Karriere geriet dann etwas ins Stocken. In Hartberg will der Mittelfeldspieler nun wieder angreifen. Die „Krone“ sprach mit dem 25-Jährigen vor seinem Pflichtsspieldebüt am Sonntag (14.30) in Ried.