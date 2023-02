Argentinien besiegt! Österreich im Halbfinale

Im Duell der Frauen mit der Ukraine trafen Johanna Czech, Katharina Bauer und Marianne Pultar, im Halbfinale wartet morgen (13.00 Uhr MEZ) Tschechien. Auch die ÖHV-Frauen spielen in jedem Fall am Samstag zweimal, das Spiel um Platz drei wäre um 17.30, das Endspiel um 20.30. Ein Großkampftag also für den ÖHV.