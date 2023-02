Forschung in NÖ: Magnesium für Akkus der Zukunft

Österreich ist Magnesium-Hochburg

Gegenüber Lithium, das derzeit in den gebräuchlichen Anoden verbaut würde, böte Magnesium mehrere Vorteile, erläutert Romio: Magnesium hat als Elektrodenmaterial eine höhere Kapazität pro Volumen als Lithium, das heißt die Größe der Batterien könnte durch seine Verwendung schrumpfen. Das Material ist umweltverträglicher und viel besser verfügbar: Magnesium ist das achthäufigste Element der Erdkruste und Österreich ist der siebentgrößte Produzent von Magnesit. Dies ist ein industriell wichtiges Magnesium-Erz und wird in der Steiermark, Kärnten sowie Tirol obertägig und untertägig gewonnen. „Wenn das Projekt gute Resultate liefert, ist dies also prinzipiell positiv für die österreichische Wirtschaft“, meint die Forscherin. Einsetzen könnte man Magnesium-Ionen Batterien beispielsweise als lokale Energiespeicher oder in „intelligenten Energienetzen“ (Smart Grids).