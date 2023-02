Google-Chatbot versagt bei Demo, Aktie stürzt ab!

Ein Faktenfehler in der ersten öffentlichen Demonstration des Google-KI-Chatbots Bard hat die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet abstürzen lassen. Google hatte erst am Montag den Textroboter mit künstlicher Intelligenz angekündigt, um Initiativen des Start-ups OpenAI und von Microsoft zu kontern. Am Mittwochabend stellte sich allerdings heraus, dass Bard in seiner ersten Demo nachweislich Unsinn erzählte.