Neue Aufnahme zeigt misshandelte Gabby Petito

Gabbys Eltern hatten die Polizei in Utah bereits im November auf 50 Millionen Dollar (etwa 51 Millionen Euro) verklagt. Sie werfen den Beamten Fahrlässigkeit in dem Fall vor, wie die Anwälte der Familie in Salt Lake City mitteilten. „Gabby wäre heute noch am Leben“, wenn die Polizei seinerzeit die Vorschriften zum Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt befolgt hätte, so Jurist James W. McConkie.