Biden: „Werden unsere Souveränität verteidigen“

USA sind „vereint“ bei Ukraine-Hilfe

Ein weiteres wichtiges außenpolitisches Thema, das Biden in seiner Rede anschnitt, war der Krieg in der Ukraine. In diesem Zusammenhang wandte er sich an die ebenfalls anwesende ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa und betonte, die USA seien „vereint“ in der Unterstützung für das bedrängte Land. „Wir werden an Ihrer Seite stehen, solange es dauert“, versprach Biden. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland und liefern im großen Umfang Waffen und andere Rüstungsgüter an Kiew. Bei den oppositionellen Republikanern gibt es allerdings Politiker, die den umfassenden US-Hilfen für die Ukraine kritisch gegenüberstehen.