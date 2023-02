Hinteregger: Warum viele TV-Zuschauer abschalten

Das Bittere ist halt, dass der Fußball bei uns nicht so einen Stellenwert wie in anderen Ländern hat. In Mazedonien, Schweden, Norwegen stellen sie bessere Stadien samt Umfeld hin. Allein in Island haben sie zwischen 2002 und 2007 acht Indoor-Rasenhallen aus dem Boden gestampft. Wir in Österreich haben eine in Salzburg. Das sind auch infrastrukturelle Investitionen, die helfen.