Deutscher Diskonter eröffnet Filiale in Siegendorf

Die erste burgenländische Filiale von Thomas Philipps wurde im Herbst in Oberwart eröffnet, am 27. Februar sperrt in Siegendorf die zweite auf. Als Standort wurde jene 2400 Quadratmeter große Gewerbe-Immobilie gewählt, in der bis vor fünf Monaten ein Mega-Store der Cherry Sonderpostenmärkte untergebracht war – die Handelskette Kauf & Spar hatte zuvor aufgrund der Pandemie, der Schwierigkeiten beim Wareneinkauf und der steigenden Energiepreise Konkurs Konkurs angemeldet.