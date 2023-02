Großer Ärger über Rückforderung von Finanzamt

Regelung in der Kritik

Das Finanzamt zeigte anfangs wenig Kulanz. Der Antrag auf Stundung wurde zuerst abgelehnt, später aber genehmigt. „Da gehört etwas an dem System geändert. Es kann ja nicht sein, dass der Bonus im März ausbezahlt wird und ein paar Monate später zurückgefordert wird. Viele Familien kämpfen derzeit ums Überleben“, sagt die Frau. Laut Anika Karall vom Verein „Alleinerziehend - aber nicht allein“ gibt es in dem Fall leider nicht viel, was man unternehmen könne. Die Regelung des Familienbonus stehe schon länger in der Kritik. Besonders niedrige Einkommen würden dabei schlechter aussteigen.