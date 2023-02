Gewinnen zum Kinostart von „Maurice der Kater“

Animationsspaß basierend auf dem gleichnamigen Roman von Fantasyautor Terry Pratchett: Erzählt wird in „Maurice der Kater“ (ab 9.2. im Kino) von Maurice, einem sprechenden Kater. Zusammen mit einer Horde Ratten wandert er von Ort und Ort, vollführt dort Rattenfängertricks - und verdient sich damit eine goldene Nase. Erst inszeniert die Bande eine Rattenplage, von der sie die jeweiligen Ortschaften dann gegen Bezahlung wieder befreien. Alles läuft wie geschmiert, bis das eigenwillige Team in dem pittoresken Dorf Bad Blintz ankommt und feststellen muss, dass ihr Plan diesmal wohl nicht aufgehen wird. Was daraufhin an Handlung und Bildern folgt, ist so spaßig wie philosophisch, so gruselig wie unterhaltsam. Wir verlosen zum Kinostart unterhaltsame Maurice-Packages für zu Hause!