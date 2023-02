Horror-Sturz: Olympiasiegerin kämpft mit Folgen

„Ein heikles Thema“

Wie sie nun im House of Switzerland im WM-Skiort Meribel schilderte, hatte sie bei ihrem Abflug jedoch eine Gehirnerschütterung erlitten. „Kopfverletzungen sind ein heikles Thema. Niemand kann sagen, was es am Ende genau ist“, so Suter. Nach wie vor leidet sie an den Folgen des Sturzes: „Ich werde noch recht schnell müde.“