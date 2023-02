Buswartehäuschen stoppte Alkolenker

Der 31-Jährige aus Vorchdorf war am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr mit seinem Pkw in Eberstalzell auf der Eberstalzeller Landesstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen krachte frontal gegen ein dort stehendes Buswartehäuschen, das niedergerissen wurde.