Kennzeichen ließen dreisten Betrüger auffliegen

Eine lange Liste an Vergehen wird einem Deutschen angelastet. Aufgeflogen war der Mann kürzlich in der Wiener Innenstadt - und versuchte mit dem Wagen zu fliehen. Ein Polizist, auf den er zugefahren war, musste sich an der Motorhaube festhalten, um nicht überrollt zu werden. Einige Meter weiter gab der Verdächtige auf. Er entpuppte sich als dreister Betrüger.