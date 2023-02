Pizzawirt überfallen: 4 Jahre Haft für 22-Jährigen

Schwerer Raub, schwere Nötigung, Urkundenunterdrückung, dazu Diebstahl und Sachbeschädigung. Die Latte an Anklagepunkten gegen einen 22-jährigen Afghanen war lang, der sich am Freitag am Landesgericht Steyr verantworten musste. Mehrmals soll er im Vorjahr auf seinen gleichaltrigen Landsmann, den er noch aus der alten Heimat kannte, losgegangen sein – der Gipfel war schließlich, als der 22-Jährige am 2.…November des Vorjahrs aus Wien nach Spital am Pyhrn anreiste, wo sein „Kumpel“ eine Pizzeria betreibt.